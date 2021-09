Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Imbisswagen gestohlen

Eppertshausen (ots)

Nach dem Diebstahl eines Imbisswagens, der am Fahrbahnrand in der Röntgenstraße abgestellt war, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Montagabend (6.9.) war der Diebstahl bemerkt und im Nachgang eine Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Die Tatzeit wird nach ersten Erkenntnissen zwischen Freitag (20.8.) und Montag (6.9.) eingegrenzt. Der Imbissanhänger, mit dem Kennzeichen OF-EC 1920, hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben kann wird gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 41 in Dieburg in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/96560).

