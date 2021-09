Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Groß-Zimmern

Darmstadt-Dieburg (ots)

Am Mittwoch, den 08.09.2021 zwischen 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Reinheimer Straße 78 in 64846 Groß Zimmern. Das beschädigte Fahrzeug, ein schwarzer VW Golf, parkte am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Dieburg. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte hierbei den Golf am linken Radkasten sowie am linken Außenspiegel und fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Zeugen welche sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallgeschehens geben könne, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation in Dieburg unter der Nummer zu melden.

