Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn-Langenthal: Wahlplakate abgerissen

Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hirschhorn-Langenthal (ots)

Am Dienstagmittag (7.9.), gegen 12 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und berichtete, dass eine Frau in der Wald-Michelbacher Straße mehrere Wahlplakate aus ihrer Verankerung gerissen hat. Der hierbei entstandene Schaden wird auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt. Im Anschluss konnte eine Polizeistreife im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen die beschriebene Frau feststellen und kontrollieren. Sie wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell