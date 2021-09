Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Exhibitionist entblößt sich vor Seniorin

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 40 bis 50 Jahre alter Mann entblößte sich am Dienstag (07.09.), gegen 11.00 Uhr, auf einem Waldweg in Verlängerung der Bürgermeister-Klingler-Straße, vor einer 81 Jahre alten Seniorin und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise.

Der Mann ist 1,70-1,75 Meter groß, vermutlich von kräftiger Statur und sprach Hochdeutsch. Der Unbekannte trug einen Brille mit dunklem, eckigem Rand sowie eine schwarze Hose und war mit einem Fahrrad unterwegs.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell