POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Gaststätte

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in die Räume einer Gaststätte am Viktoriaplatz hat das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge wird die Tatzeit auf Dienstag (7.9.) gegen 2 Uhr datiert. Ein noch unbekannter Täter hatte sich über einen Nebeneingang Zugang zu dem Lokal verschafft und in den Räumen nach Wertvollem gesucht. Ob und in welchem Umfang er Beute machte ist abschließend noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

