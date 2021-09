Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht in Reinheim

Zeugen gesucht

Reinheim (ots)

Am Dienstag, den 07.09.2021 zwischen 15:45 Uhr und 18:10 Uhr wurde in Reinheim im Bereich der Einmündung Jahnstraße / Grabenstraße ein geparkter, dunkelblauer Dacia Logan Kombi durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Pkw Dacia wird auf ca. EUR 800 geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: POK Maier (Pst. Ober-Ramstadt)

