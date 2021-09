Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/ Heubach: Zwei Baggerschaufeln gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Groß-Umstadt (ots)

Am Montagmorgen (6.9.) gegen 9 Uhr ist der Diebstahl von zwei Baggerschaufeln bemerkt und die Polizei informiert worden. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Donnerstag (2.9.) zurück. In diesem Zeitraum verschafften sich die noch unbekannten Täter Zugang zu einem Bagger, der in dem angrenzenden Feld an der Hauptstraße im Ortsteil Heubach stand, entriegelten den Schieber und entwendeten im Anschluss zwei Schaufeln im Wert von rund 650 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 41 in Dieburg, erreichbar unter der Rufnummer 06071/96560, zu melden.

