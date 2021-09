Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Kreisel Andreasstraße

Lampertheim (ots)

Am Montag, den 06.09.2021, gg. 11:05 Uhr, kommt es im Lampertheim im Kreisverkehr Andreasstraße/ Bürstädterstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein weißer Mercedes biegt hier in den Kreisverkehr ein und übersieht den bereits im Kreisverkehr fahrenden Opel Astra. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, muss der Opel-Fahrer nach links ausweichen und kollidiert mit einem Verkehrschild auf einer Verkehrsinsel. Der andere Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht ein Schaden am PKW und an Verkehrseinrichtungen in Höhe von ca. 3000,-EUR . Verletzt wird niemand. Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim unter 06206-9440-0 zu melden.

