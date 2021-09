Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Montag (06.09.) kam es zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekanntem Fahrzeug und einem in der Freiligrathstraße am Fahrbahnrand parkenden, schwarzfarbenen PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell