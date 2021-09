Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg- Lengfeld: Auto durchwühlt und Fahrräder aus Garage entwendet

Otzberg (ots)

Zwischen Samstag (4.9.) und Sonntag (5.9.) haben Diebe ihr Unwesen in der Hasselgasse getrieben und ein Auto mit der dazugehörigen Garage nach Wertgegenständen durchsucht. Sie wurden fündig und entwendeten zwei Mountainbikes sowie einen Laptop, den die Eigentümer in dem Auto zurückgelassen hatten. Der Wert der Beute wird auf rund 2500 Euro beziffert. Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem kriminellen Vorgehen oder dem Abtransport der Beute beobachtet werden? Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den ermittelnden Beamten in Dieburg zu melden (Rufnummer 06071/96560).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell