Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte schlägt Autoscheiben mit Feuerlöscher ein

Darmstadt (ots)

Aus noch nicht bekannten Gründen hat eine noch nicht identifizierte Frau am Sonntagabend (5.9.) gegen 22 Uhr einen in der Rheinstraße geparkten blauen Touran beschädigt. Als Tatmittel nutzte die noch Unbekannte einen Feuerlöscher mit dem sie sowohl die Beifahrerseite als auch die Frontscheibe des Autos einschlug und dann die Flucht ergriff. Sie wurde als korpulent beschrieben und hatte lange schwarze Haare. Zum Zeitpunkt der Tat war sie mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Weitere Details zur Personenbeschreibung liegen der Polizei derzeit nicht vor. Vor diesem Hintergrund werden Hinweise an die Beamten des Kommissariats 43 erbeten (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell