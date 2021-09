Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: OSB-Platten gestohlen/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Über 40 vor einem Firmengelände in der Langener Straße gelagerte OSB-Platten, im Wert von insgesamt rund 3200 Euro, gerieten in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (03.09.) und Sonntagmorgen (05.09.) in das Visier von Kriminellen.

Für den Abtransport der Beute nutzten die Täter möglicherweise ein Fahrzeug. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

