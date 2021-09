Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Sandbach: Zigaretten aus Automat entwendet

Polizei sucht Zeugen

Breuberg-Sandbach (ots)

Die Automaten eines Lokals in der Lilienstraße rückten am vergangenen Wochenende (4.9.-5.9.) in das Visier Krimineller. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten die ungebetenen Gäste ins Innere des Lokals und machten sich an den dortigen Automaten zu schaffen. Neben mehreren Zigaretten-Packungen, erbeuteten sie Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06163/941-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell