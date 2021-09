Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Farbschmierereien an Schule

Wer kann Hinweise geben?

Birkenau (ots)

Unbekannte Vandalen trieben am Samstagnachmittag (4.9.) ihr Unwesen an einer Schule in der "Bergstraße". In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beschmierten zwei unbekannte Männer einen dortigen Container mit Farbe. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Einer des Duos soll circa 1,80-1,90 Meter groß gewesen sein. Er trug ein weißes Shirt, eine weiße kurze Hose und eine Base-Cap. Der Zweite soll dunkle Kleidung getragen haben. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation Wald-Michelbach nach Zeugen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu erreichen.

