Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Fahrzeuge im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Rimbach (ots)

Nachdem zwei Fahrzeuge in das Visier Krimineller rückten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Am vergangenen Wochenende (3.9.-4.9.) machten sich bislang Unbekannte an einem weißen Transporter des Herstellers Citroen zu schaffen, der im Eichenweg im Ortsteil Zotzenbach abgestellt war. Im Inneren des Wagens angelangt, entwendeten sie unter Einwirkung von Gewalt das Radio und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

Auch ein blauer Opel in der Waldstraße rückte in der Nacht zum Montag (6.9.) in den Fokus der Kriminellen. Nachdem sie eine Scheibe des Wagens einschlugen, erbeuteten sie hieraus unter anderem einen Laptop. Auch hier wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 in Heppenheim nehmen sachdienliche Hinweise hierzu unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell