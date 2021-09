Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Loch in Scheibe von Auto des Ordnungsamtes

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Wer hat etwas bemerkt?

Pfungstadt (ots)

Nachdem noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (3.9.), 12.40 Uhr und Sonntag (5.9.), 10.30 Uhr einen in der Kirchstraße geparkten Opel Corsa im Bereich der Fensterscheibe beschädigt haben, hat das Kommissariat 42 von der Pfungstädter Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Bei dem Auto in der Farbe Silber handelt es sich um ein Fahrzeug des Ordnungsamtes. Unter der Rufnummer 06157/95090 werden sachdienliche Hinweise entgegengenommen.

