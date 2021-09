Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Bürogebäude

Darmstadt (ots)

Verdächtige Geräusche, die von Zeugen am frühen Montag (6.9.) im Bereich eines Bürogebäudes in der Pfungstädter Straße wahrgenommen wurden, hatten am frühen Morgen die Polizei auf den Plan gerufen. Die verständigten Beamten stellten nach ihrem Eintreffen fest, dass offenbar noch unbekannte Täter zuvor ihr Unwesen in dem Gebäude getrieben und sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft hatten. Die Tatzeit wird aktuell gegen 2 Uhr eingegrenzt. Der von den Tätern verursachte Schaden an dem Fenster sowie weiteren Bürotüren wird derzeit auf mindestens 1250 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen machten die Kriminellen keine Beute. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Darmstadt in Verbindung zu setzten. Unter Rufnummer 06157/95090 ist für diesen Fall zuständige Kommissariat 42 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell