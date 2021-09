Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots)

Am 05.09.2021 zwischen 15:15 Uhr und 17:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz beim Bruchsee in 64646 Heppenheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Verursacher von Unfallort entfernte, ohne seine Daten zu hinterlassen. Beschädigt wurde hierbei ein schwarzer Opel Astra. Möglicherweise kommt ein weißes Fahrzeug als unfallverursachender PKW in Betracht. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 bei der Polizeistation in Heppenheim zu melden.

