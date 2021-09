Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Michelstadt (ots)

In der Nacht von Samstag (04.06.) auf Sonntag (05.06.) kam es zwischen 20:00 und 13:00 Uhr in der Jahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Das dort abgestellte Fahrzeug eines 33-jährigen Michelstädters wurde durch eineN unbekannteN VerursacherIn mutmaßlich beim Rückwärtsfahren an der Fahrertür beschädigt. Die/Der VerursacherIn entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. zur/zum flüchtigen FahrzeugführerIn unter 06062 / 953-0.

