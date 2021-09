Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit über drei Promille am Steuer

Darmstadt (ots)

Einen 34 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am Freitagmittag (03.09.), gegen 13.10 Uhr, im Dornheimer Weg. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 3,29 Promille an.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell