Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Nach Einbruch in Wohnhaus Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Bessunger Straße rückte am Donnerstag (2.9.) im Tatzeitraum zwischen 7.30 und 18.30 Uhr in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung an der Terrassentür ins Innere des Wohnhauses. Ersten Erkenntnissen zufolge, machten die ungebetenen Gäste keine Beute, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Dennoch entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell