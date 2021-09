Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Bensheim (ots)

Am Donnerstag, den 02.09.2021, um 07.45 Uhr befuhr ein Schüler mit seinem Fahrrad in Bensheim die Tannbergstraße in Richtung Schwanheimer Straße. Im Bereich der Kreuzung Hagenstraße stieß der Radfahrer mit einem entgegenkommenden PKW zusammen, der dadurch zu Fall kam und sich verletzte. Der silberfarbene größere PKW (evt. SUV) flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Fahrer/*in oder Fahrzeug nimmt die Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251 - 84680 entgegen

Berichterstatter: POK` in Engelberth

Eingestellt: PHK` in Schmitt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell