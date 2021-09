Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht/ Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Am Donnerstag den 02.09.21 gegen 11:10 Uhr kam es an der Örtlichkeit Friedrich-Ebert-Straße/ Friedhofsweg in Griesheim zu einem Unfall zwischen zwei PKWs mit anschließender Flucht des Verursachers. Dieser stieß beim Zurücksetzen gegen die Fahrzeugfront der 68-jährigen Audi-Fahrerin aus Griesheim. Beim Flüchtigen soll es sich um einen silbernen VW Passat Kombi handeln mit "DA-Kennzeichen". Der flüchtige Fahrer soll männlich gewesen sein und habe sich anschließend in Richtung Süden vom Unfallort entfernt ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 EURO. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Griesheim unter der Tel: 06155/8385-0 zu melden. Berichterstatter: Reeg, POK

