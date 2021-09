Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Drei Polizeibeamte nach Widerstand verletzt/ 24-Jähriger in Fachklinik eingewiesen

Wald-Michelbach (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann wurde am Dienstagabend (31.08.) in eine Fachklinik eingewiesen, nachdem er in seiner Wohnung randalierte und bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand geleistet hat.

Die Polizei wurde gegen 20.15 Uhr von Anwohnern eines Hauses in der Ludwigstraße verständigt, dass ein Bewohner ausrasten würde. Auch sei schon eine Glasscheibe zu Bruch gegangen. Der Mann lebt mit seiner Frau und einem Kleinkind in der Wohnung.

Unmittelbar nachdem die Polizei am Haus von dem 24-Jährigen erblickt wurde, ging er auf die Beamten los und attackierte sie mit Schlägen und Tritten. Mit Hilfe von Unterstützungskräften und dem Einsatz von Pfefferspray und des Schlagstocks konnte der Angreifer letztendlich gestoppt und festgenommen werden. Dabei wurde der Mann sowie drei Polizeibeamte leicht verletzt.

Warum der Mann ausgerastet ist, müssen die weiteren Ermittlungen noch zeigen. Zur Abklärung seines psychischen Gesundheitszustandes wurde der 24-Jährige vorsorglich in eine Klinik gebracht.

