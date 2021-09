Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Leiterdiebstahl verhindert

Bensheim (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann, der offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, hat am Mittwoch (01.09.), um kurz nach Mitternacht versucht eine Leiter zu stehlen. Der Diebstahl konnte jedoch von dem Besitzer in der Arminstraße verhindert werden. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt er den vermeintlichen Dieb fest. Die anvisierte Leiter im Wert von etwa 300 Euro war auf dem Gepäckträger eines Transportfahrzeugs montiert. Zur Anzeigenaufnahme wurde der 26-Jährige mit auf die Polizeidienststelle genommen und nach Abschluss der Maßnahmen in eine Klinik verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell