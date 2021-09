Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Blaue Vespa aus Tiefgarage gestohlen (K-MR31)

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Der Besitzer einer blauen Vespa, die er in einer Tiefgarage in der Bad Nauheimer-Straße geparkt hatte, stellte am Mittwoch (1.9.) gegen 2.15 Uhr fest, dass sein Fahrzeug von noch unbekannten Tätern entwendet wurde. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Piaggio Roller das Kennzeichen K-MR31 angebracht. Hinweise zum Täter oder dem Verbleib der Vespa nehmen die ermittelnden Beamten des Kommissariats 43 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell