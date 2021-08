Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Neun Gartenstühle gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots)

Die Bestuhlung einer Shisha Bar in der Elisabethenstraße geriet am vergangenen Wochenende in den Fokus von Dieben. Die Täter ließen insgesamt neun Stühle von der Außenanlage mitgehen. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Sonntag, 3 Uhr und 5 Uhr eingegrenzt. Die ermittelnde Polizei in Darmstadt (K43) hofft, dass die Täter möglicherweise beim Abtransport ihrer Beute beobachtet werden konnten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib der Stühle geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

