Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt Kranichstein: Katalysator ausgebaut und entwendet

Darmstadt (ots)

Auf den Katalysator eines braunen Opel Vectra hatten es Diebe in der Zeit zwischen Mittwoch (11.8.) und Montag (30.8.) abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Auto im Pfannmüllerweg als es in das Visier der Täter gerät, die das Fahrzeugteil ausbauten und sich damit auf und davon machten. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt Zeugenhinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell