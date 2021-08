Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Spiegel abgetreten und Motorhaube zerkratzt

Heppenheim (ots)

Heppenheim: Am Samstag (28.08.) in dem Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr ereignete sich eine Sachbeschädigung an einen Pkw in der Brunhildstraße in 64646 Heppenheim. Hierbei wurde der Außenspiegel auf der Beifahrerseite abgetreten und auch die Motorhaube mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Hyundai i30. An dem Fahrzeug entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Berichterstatter: Zintl, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell