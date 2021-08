Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Fr., 27.08., 12.35 Uhr, kam es in der Langener Straße in Mörfelden zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Dabei geriet ein weißer Kleintransporter in Höhe Friedensstraße auf die Gegenfahrspur und streifte einen entgegenkommenden hellblauen Opel Vectra-B an der linken Fahrzeugseite. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Kleintransporter von der Unfallstelle, er hatte ein gelbes Kennzeichen mit schwarzer Schrift, vermutlich niederländisch. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer eines braunen Pkw, der hinter dem Unfallverursacher fuhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörf.-Walldorf, Tel. 06105/40060.

