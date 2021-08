Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Gernsheim (ots)

Im Zeitraum vom 26.08.2021 um 18:10 Uhr bis 27.08.2021 09:43 Uhr kam es in der Burgundenstraße in Höhe der Hausnummer 13 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines geparkten weißen Opel Astras beschädigt. An den Fahrzeug konnte ein rot / gelber Fremdlack gesichert werden. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gernsheim unter der 06258-93430 in Verbindung zu setzen.

