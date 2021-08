Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wahlplakat brennt/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein an einer Straßenlaterne in der Jägertorstraße angebrachtes Wahlplakat brannte in der Nacht zum Freitag (27.08.), gegen Mitternacht, vollständig ab. An der Laterne entstand hierdurch kein Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell