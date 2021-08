Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 33-Jähriger verliert 14.000 Euro

Rüsselsheim (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann meldete sich am Donnerstag (26.08.) bei den Beamten auf der Wache der Polizeistation in Rüsselsheim und teilte mit, dass er nach dem Verkauf seines Autos am vergangenen Freitag (20.08.) die hierbei erhaltenen 14.000 Euro Bargeld offenbar verloren habe. Nachdem er nun alles abgesucht habe, bliebe ihm nur noch der Weg zur Polizei.

Die in einem Briefumschlag deponierten Scheine steckte der 33-Jährige nach dem Verkauf in ein Ablagefach der Fahrertür seines Fahrzeugs, aus dem sie anschließend wahrscheinlich irgendwo unbeabsichtigt herausfielen. Einen Diebstahl schließt der Mann aus. Sein Fahrzeug sei verschlossen gewesen und es gibt keinerlei Hinweise, dass sich jemand Zugang zum Auto verschafft habe.

Die Polizei hat nun die Verlustanzeige aufgenommen und appelliert an mögliche Finder, den Betrag bei den Ordnungshütern oder beim Fundbüro abzugeben. Ehrlich währt bekanntlich am längsten!

