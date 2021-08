Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Verursacher flüchtet vom Unfallort

Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Am Mittwoch (25.08.) ereignete sich in der Zeit von 15:20 Uhr bis 16:20 Uhr in der Tiergartenstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter grauer Mazda wurde durch ein bisher noch nicht ermitteltes Fahrzeug am Heck beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher hinterließ zwar eine Nachricht mit Telefonnummer, diese war jedoch nicht vergeben. Ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrzeugführer anschließend. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Text: Hollenbach, Polizeioberkommissar, PSt. Heppenheim

