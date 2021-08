Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: E-Bikes bei Wohnungseinbruch erbeutet

Kelsterbach (ots)

Ein Wohnhaus in der Ringstraße geriet am Mittwoch (25.08.), gegen 0.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Neben Schmuck und Bargeld erbeuteten die ungebetenen Besucher anschließend zudem zwei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell