Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall in Bensheim Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Bensheim

Am Mittwoch, 25.08.2021, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich, an der Kreuzung Rodensteinstraße / Gartenstraße in Bensheim, ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die beiden PKW kollidierten im Kreuzungsbereich der dortigen Lichtzeichenanlage. Es entstand dabei ein Sachschaden, in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung, zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes geben können, beziehungsweise den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell