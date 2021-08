Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Walldorf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe!

In der Zeit vom 25.08.2021, 11 Uhr bis 25.08.2021, 15:45 Uhr kam es in der Piemontstraße auf Höhe der Hausnummer 39 in Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde die vordere und hintere Tür der Fahrerseite eines geparkten Mini Coopers beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000EUR. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell