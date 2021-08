Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent/L3120: Zusammenstoß im Kurvenbereich

72-jähriger Motorradfahrer nach Unfall tödlich verletzt

Oberzent/L3120 (ots)

Am Mittwochmittag (25.8.) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 3120, bei dem ein 72-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Ein 83-jähriger Autofahrer war gegen 12.30 Uhr auf der Landstraße von Airlenbach nach Olfen unterwegs. Der 72 Jahre alte Motorradfahrer aus Darmstadt befuhr die Landstraße in entgegengesetzter Richtung. In einer dortigen Linkskurve kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß zog sich der 72-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 83-jährige Wagenlenker aus dem Kreis Bergstraße wurde vorsorglich durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallrekonstruktion hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Gutachter beauftragt. Der graue Mercedes und das schwarze Motorrad wurden sichergestellt. Der Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn im dortigen Bereich mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell