POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Einbruch in Imbiss/Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Ein Imbiss in der "Alten Bergstraße" geriet in der Nacht zum Dienstag (24.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Gebäude und ließen anschließend neben der abgerissenen Videoüberwachungsanlage zudem Getränke, Bargeld und ein Mobiltelefon mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

