Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Mehrere Diebstähle aus Autos/Polizei ermittelt

Gernsheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (24.08.) öffneten Unbekannte im Stadtgebiet mehrere nicht verschlossene Türen geparkter Fahrzeuge und betraten zudem auch Grundstücke, offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen.

Aus in der Kinzigstraße, Schweriner Straße, "Am Steinernen Brückchen", der Ringstraße und in der Rostocker Straße abgestellten Autos erbeuteten die Täter Bargeld, eine Geldbörse samt persönlichen Dokumenten, eine Sonnenbrille sowie Parfum.

Das Kommissariat 42 der Polizei in Gernsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell