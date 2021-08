Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Rucksack aus Auto gestohlen

Viernheim (ots)

Ein in der Mannheimer Straße geparkter Mercedes geriet am Dienstagabend (24.08.), in der Zeit zwischen 17.30 und 18.10 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen anschließend aus dem Innenraum einen Rucksack samt Bargeld und Schlüsseln mitgehen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 42 der Polizei in Viernheim unter der Telefonnummer 06204/9377-0.

