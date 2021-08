Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Nach Unfall zwischen Auto- und Motorradfahrer/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Am Dienstagabend (24.08.), gegen 20.50 Uhr, ereignete sich in der Darmstädter Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 18 Jahre alten Autofahrer und einem 17-jährigen Motorradfahrer. Der Zweiradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zwischen den beiden Unfallbeteiligten bereits zuvor auf der Strecke zwischen Bensheim und Heppenheim zu diversen Vorfällen, die offenbar letztlich in dem Unfall mündeten. Aufgrund des unklaren Unfallhergangs wurde von der Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Zudem bitten die Beamten Zeugen, die den Unfall beobachteten oder sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

