Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Groß-Gerau (ots)

Am Montag den 23.08.2012 ereignete sich gegen 18:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Darmstädter Straße in Groß-Gerau, in Höhe der dortigen Pizzeria Salento. Zum Unfallzeitpunkt fuhr die Geschädigte Person mit ihrem Fahrrad in Richtung Marktplatz. Ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug war noch mit einer Person besetzt, welche dann die Fahrertür öffnete und hierbei die Person auf dem Fahrrad übersah. Durch die Kollision kam die Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sich hierbei. Beide Beteiligten unterhielten sich kurz an der Unfallstelle. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Fahrradfahrerin begab sich in ärztliche Behandlung. Die Polizeistation Groß-Gerau sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher und zum Unfallfahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei in Groß-Gerau oder jeder anderen Dienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell