Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Tür hält Einbruchsversuch stand

Wer kann Hinweise geben?

Biblis (ots)

Eine Metzgerei in der Bürstädter Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Samstagabend (21.8.) und Montagmorgen (23.8.) in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge, versuchten die ungebetenen Gäste durch Anwendung von Gewalt die Tür aufzuhebeln. Die Tür hielt dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell