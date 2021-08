Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle erbeuten Pedelec

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein grünes Pedelec rückte im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (21.8.) und Montagmorgen (23.8.) in das Visier Krimineller. Das Rad des Herstellers "ISY" war in einem Abstellraum für Fahrräder in der Gutenbergstraße abgestellt. Unter Anwendung von Gewalt gelang es ihnen die Sicherung des Pedelecs zu entfernen und mit ihrer Beute zu flüchten. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des grünen Pedelecs geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

