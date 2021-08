Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Erbach (ots)

Am Montag (23.08.) zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr ereignete sich "In den Rosengärten" in Erbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein nicht geringer Sachschaden entstand. Der unbekannte Fahrer kollidierte hierbei mit einem blauen VW, der parallel zur Straße abgestellt war und verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die Angaben zur Unfallstelle oder Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Pst. Erbach unter 06062 / 953-0 zu melden.

Berichterstatter: PK Lang

