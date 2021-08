Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Kriminelle erbeuten Zigaretten

Wer kann Hinweise geben?

Eppertshausen (ots)

Ein Getränkemarkt in der Röntgenstraße rückte in der Nacht zum Montag (23.8.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Kriminellen unter Einwirkung von Gewalt Zutritt in den Markt. Im Inneren angelangt, versuchten sie offenbar auch gewaltsam in das Büro des Marktes zu gelangen, was ihnen misslang. Im Anschluss entwendeten sie mehrere Zigaretten-Packungen, woraufhin sie flüchteten. Wie viel Beute die Kriminellen genau machten, muss noch im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand, wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

