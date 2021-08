Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 22.08.2021 gegen 22:30 Uhr und dem 23.08.2021 gegen 13:00 Uhr wurde in der Fischerstraße 3 in 64579 Gernsheim ein dort geparkter grauer Toyota Auris an der Fahrertür erheblich beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um ein graues "größeres" Fahrzeug (eventuell LKW). Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den entsprechenden Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation in Gernsheim unter 06258 / 9343 - 0.

