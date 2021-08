Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau/ Nieder-Liebersbach: Glasscheibe zerbrochen

Bewohner werden wach

Birkenau (ots)

Am frühen Samstag (21.08.) sind Hausbewohner in der Schlesierstraße in Nieder-Liebersbach wach geworden, nachdem eine Scheibe zersprungen ist. Wie sich herausgestellt hat, wurde um kurz nach 4 Uhr an die Eingangstür geschlagen, so dass die Glaseinfassung zersprungen ist. Im Schutze der Dunkelheit verschwanden die Verursacher. Die Hintergründe zu dem Schaden, der etwa 2000 Euro hoch ist, ermitteln jetzt die Ermittler des Kommissariats 41 in Heppenheim, die auch Hinweise entgegennehmen. Telefon: 06252 / 706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell