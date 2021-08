Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Lorsch (ots)

Zwischen Donnerstag, den 19.08.2021, 20:00 Uhr und Freitag, den 20.08.2021, 12:00 Uhr ereignete sich in der Hügelstraße in Lorsch gegenüber der Hausnummer 46 ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein-oder Ausparken aus der Parkreihe einen geparkten PKW linksseitig des Fahrzeughecks. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

